Количество рейсов из Петербурга в китайский Чэнду увеличится

Авиакомпания Sichuan Airlines увеличит в зимний сезон количество рейсов в Чэнду из Пулково с двух до трех. Помимо вылетов в четверг и субботу добавится самолет по вторникам. Об этом сообщает пресс-служба управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

Аэропорт Тяньфу в Чэнду готов обслуживать до 60 млн пассажиров в год. Время на дорогу до крупнейших китайских городов оттуда занимает три часа.

Маршрутная сеть Sichuan Airlines включает 60 международных направлений и 300 внутренних.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из Пулково запустили первые рейсы в Абу-Даби.

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