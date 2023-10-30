Молодежный совет Краснодара отказался праздновать Хэллоуин

Молодежный совет Краснодара принял решение о недопустимости празднования Хэллоуина. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: FreeStock Фото: FreeStock

Решение связано с трудностями по обеспечению безопасности, поскольку отследить присутствующих на мероприятиях сложно из-за костюмированного действия. Кроме того, празднование события не входит в планы воспитания большинства образовательных учреждений.

«Но в соответствии со своими возможностями, если руководство учреждения берет на себя ответственность и смелость за соблюдение безопасности во время празднования Хэллоуина, то это происходит на усмотрение организаторов»,— говорится в сообщении.

План мероприятий по случаю праздников и памятных событий составляется на основе календаря знаменательных дат Краснодара и Краснодарского края. Празднование Хэллоуина в данный перечень не входит.

Ранее студентам некоторых вузов и других образовательных учреждений Центрального округа Краснодара разослали сообщение о недопустимости празднования Хэллоуина. Однако в мэрии отметили, что округ не вправе запрещать организациям проводить мероприятия по случаю праздника.

Также сообщения с призывам не отмечать Хэллоуин получили краснодарские школьники в электронных дневниках. Власти Краснодара отметили, что на 31 октября выпадает православный праздник День апостола и евангелиста Луки. Рассылка связана с просветительской работой.

Анастасия Донскова

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