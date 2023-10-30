Герой России из Тюменской области вернулся в зону СВО после ранения

Герой России из села Вагай (Тюменская область), полковник Рустам Сайфуллин вернулся на специальную военную операцию (СВО) после ранения. Об этом в telegram-канале сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Иван Квитка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Моор / t.me Фото: Александр Моор / t.me

В марте 2022 года Рустам Сайфуллин командовал инженерно-саперным полком, в том числе обеспечивал укрепление боевых позиций российских войск. Тогда он получил первые осколочные ранения, однако восстановление не заняло много времени.

«Командир быстро восстановился и вернулся в строй. Это была одна из ключевых операций по форсированию Северского Донца. Бои длились несколько недель. При артобстреле ВСУ Рустам Галиевич снова получил ранение. На этот раз тяжелое. За плечами — полтора года интенсивной реабилитации и сложнейших операций»,— отметил господин Квитка.

В июле 2023 года стало известно, что Рустама Сайфуллина выдвинули в качестве кандидата в депутаты городской думы Тюмени. Он вошел в партийный список «Единой России». Однако после выборов он отказался от мандата, решив вернуться на СВО.

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