Водопровод отключили в Ижевске для устранения утечки на улице Карла Маркса

В столице Удмуртии сегодня, 30 октября, отключили магистральный водопровод для работ по устранению утечки холодной воды около дома №312 по улице Карла Маркса. Как сообщает пресс-служба администрации города, в результате давление снизили в ряде домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в данную зону попали:

Дома №318, 444, 446, 432, 440, 438, 436, 434, 442, 453, 455, 457 по улице Карла Маркса

Дома №282, 284, 286, 289, 289 А, 290, 292, 291 а, 294, 365, 365 а, 369, 369 а, 371, 373 по ул. Пушкинская

Дом №12 по ул. Холмогорова

Дома №2,4, 6, 11, 13, 19, 28 на ул. 50 лет ВЛКСМ

Дома №1 и 2 по ул. Тарасова

Дом №2 по ул. 10 лет Октября

Дом №6 и 7 по ул. Майская

Дом 45 на пер. Северный

Планируется, что давление в системе восстановят сегодня, 30 октября, к 18:00. По плану холодная вода во всех домах должна появиться к полуночи.

Отмечается, что ремонт затянулся из-за поломки одной из задвижек. В настоящее время специалисты меняют задвижку и ремонтируют поврежденный участок трубопровода. Для жителей организовано альтернативное водоснабжение, подвозится питьевая вода в цистернах по адресам К. Маркса, 436 и К. Маркса, 312.