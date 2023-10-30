Авария на водопроводе произошла в Ижевске на улице Карла Маркса

В столице Удмуртии 29 октября около дома №312 на улице Карла Маркса произошла утечка воды. Как сообщает пресс-служба МУП «Ижводоканал», специалисты оградили место аварии и приступили к локализации утечки, однако при закрытии одной из задвижек была допущена поломка. В результате потребовалось задействовать вторую бригаду, что затянуло время выполнения работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МУП «Ижводоканал» Фото: пресс-служба МУП «Ижводоканал»

От водоснабжения отключили три жилых дома. В настоящее время работа на участке продолжается, а бригады ремонтников стараются ускорить процесс.