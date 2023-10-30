Потепление до +28 градусов прогнозируют на Кубани

В Краснодарский край на несколько дней вернется бархатный сезон. Из-за африканских теплых воздушных масс температура воздуха в регионе поднимется до +25 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Специалист уточнил, что температура морской воды сейчас около 18–19 градусов тепла. Погода в регионе будет солнечной и сухой.

По данным Краснодарского ЦГМС, местами в крае в ближайшие дни немного усилится ветер, какой-либо непогоды не прогнозируют. В среду, 1 ноября, воздух на Кубани может прогреться до +28 градусов.

Роман Вильфанд ранее предсказывал сохранение бархатного сезона на Черноморском побережье до середины октября. Тогда же сообщалось, что высокая температура может продержаться еще несколько дней сверх прогноза.

Вячеслав Рыжков

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