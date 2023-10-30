Потепление до +28 градусов прогнозируют на Кубани
В Краснодарский край на несколько дней вернется бархатный сезон. Из-за африканских теплых воздушных масс температура воздуха в регионе поднимется до +25 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Фото: pxhere.com
Специалист уточнил, что температура морской воды сейчас около 18–19 градусов тепла. Погода в регионе будет солнечной и сухой.
По данным Краснодарского ЦГМС, местами в крае в ближайшие дни немного усилится ветер, какой-либо непогоды не прогнозируют. В среду, 1 ноября, воздух на Кубани может прогреться до +28 градусов.
Роман Вильфанд ранее предсказывал сохранение бархатного сезона на Черноморском побережье до середины октября. Тогда же сообщалось, что высокая температура может продержаться еще несколько дней сверх прогноза.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram