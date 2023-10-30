«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На российском рынке появилось много интересных историй. Очень актуальна тема IPO, и инвесторы разбирают бумаги, которые им предлагаются как горячие пирожки. Стоит ли сейчас что-то покупать? На какие компании обратить внимание? Разобраться в этом экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богданову помог инвестиционный стратег компании «Арикапитал», доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергей Суверов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Локация, судя по последним IPO, очень небольшая. Что еще интересного может ожидать наших инвесторов?

Сергей Суверов: Рынок находится в боковом тренде, но я бы действительно посмотрел на новое IPO. Сейчас как раз происходит размещение Henderson — это крупнейшая российская сеть салонов мужской одежды с широким географическим присутствием. Компания растет быстрее рынка и демонстрирует не только рост, но и достаточно высокую маржинальность. Важно отметить, что ценовой диапазон определен компанией на уровне 24,6-27,3 млрд руб. с учетом допэмиссии. При этом консенсус банков предполагает оценку 30 млрд руб. То есть инвесторы могут получить и обставить примерно 10-20% уже на старте. И компания ориентируется на дивиденды, будет выплачивать 50% прибыли в этом качестве. Сейчас показатель составляет 1,9, то есть инвесторы могут рассчитывать на дивиденды. То, что сейчас удачный момент для IPO, показала и «Астра», когда была рекордная переподписка. Это говорит о том, что емкость российского фондового рынка достаточно велика, инвесторы как раз ждут новые имена. И Henderson окажется единственным представителем fashion-индустрии на российском фондовом рынке. Эксклюзивность тоже очень важна для инвесторов.

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