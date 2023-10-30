Более 120 технологических стартапов отменили IPO в Шанхае

В нынешнем году от проведения первичного размещения акций на шанхайской Star Market отказалось рекордное количество технологических стартапов, сообщает Financial Times. С начала года было отменено уже 126 IPO, что превышает количество отмен за последние четыре года вместе взятые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Причиной резко возросшего числа отмен IPO на Star Market стало ужесточение норм для компаний, пытающихся привлечь капитал таким способом. Эта шанхайская площадка изначально создавалась властями Китая в 2019 году для того, чтобы помочь молодым технологическим компаниям привлечь необходимое финансирование. А главным требованием к таким компаниям была оценочная капитализация выше 4 млрд юаней.

Теперь же стартапы, подающие на IPO, должны быть не только прибыльными, но и доказать регуляторам, что их бизнес ничуть не уступает лидерам соответствующего рынка, а может, даже и превосходит их. Так, в текущем году разрешение на проведение IPO на Star Market получила всего одна компания с выручкой менее 10 млн юаней и не получавшая прибыль. В 2022 году таких компаний было восемь.

Подавляющее большинство стартапов, для которых и создавалась Star Market, не могут выполнить новые требования. В нынешнем году регуляторы отказали в проведении IPO почти двум третям претендентов на размещение акций на шанхайской бирже. В 2022 году доля отказов составляла менее четверти от общего числа заявок.

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Кирилл Сарханянц