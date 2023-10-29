28 октября ВСУ атаковали 18 боеприпасами три села в Белгородской области
Оперативный штаб Белгородской области предоставил информацию об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины за 28 октября. За сутки ВСУ использовали 18 единиц различных боеприпасов. Ни в одном из населенных пунктов региона пострадавших и разрушений нет.
В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка, в котором насчитали вчера 16 прилетов. По селу Нехотеевка со стороны Украины был выпущен один артиллерийский снаряд.
В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка был выпущен один минометный снаряд.
Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область аналогичным числом вооружений.