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28 октября ВСУ атаковали 18 боеприпасами три села в Белгородской области

Оперативный штаб Белгородской области предоставил информацию об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины за 28 октября. За сутки ВСУ использовали 18 единиц различных боеприпасов. Ни в одном из населенных пунктов региона пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка, в котором насчитали вчера 16 прилетов. По селу Нехотеевка со стороны Украины был выпущен один артиллерийский снаряд.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка был выпущен один минометный снаряд.

Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область аналогичным числом вооружений.

Владимир Зоркий

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