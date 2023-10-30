Morion Digital вошел в тройку лучших технопарков России

Технопарк Morion Digital вошел в тройку лучших технопарков страны. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно IX Национальному рейтингу технопарков Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон Российской Федерации, Morion Digital занял в нем третье место. В 2023 году эксперты рассмотрели 113 технопарков страны, выбрали из них 36 лучших и оценили их в соответствии с методологией рейтинга. Лидерами стали технопарк Morion Digital (3-е место), зеленоградский технопарк «Элма» (2-е место), тольяттинский технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» (1-е место). Morion Digital четыре года подряд входит в число лучших технопарков страны, неизменно показывая наивысшую эффективность работы управляющей компании (класс А+).

«Отрадно, что системная и сложная работа, которую мы с командой ведем с 2019 года, высоко ценится профессиональным сообществом и поддерживается Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Последние четыре года Morion Digital прочно удерживает место в топ-5 рейтинга. И конечно же, мы масштабируем этот опыт по России. На очереди технопарки в Саратове, Омске и других городах. Так что ждите, мы идем!» — рассказал директор технопарка и сети технопарков по модели Morion Digital Оскар Ягафаров.

Частный технопарк Morion Digital начал работать в 2018 году. Выручка технопарка в 2022 году составила 264,1 млн руб.