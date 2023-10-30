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В Орске шесть управляющих компаний оставили жилые дома без отопления

Директора шести управляющих компаний Орска получили представления прокуратуры об устранении нарушений. Поводом для этого стали проблемы с подачей тепла в местные многоквартирные дома. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отопительный сезон начался в Орске 12 октября текущего года. Пусконаладочные, регулировочные работы по подаче тепла в жилых домах должны были завершиться до 17 октября.

Также прокуратура организовала работу «горячей линии» по вопросам теплоснабжения горожан. С 17 по 23 октября на нее поступило 113 устных сообщений об отсутствии или частичном отсутствии отопления от жителей Октябрьского района.

Надзорный орган рассмотрел обращения, и информация подтвердилась. На сегодняшний день они устранены.

Ранее в школе Оренбурга прорвало трубу отопления. Учеников отправили домой.

Георгий Портнов

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