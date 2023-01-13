В школе Оренбурга прорвало трубу отопления, учеников отправили домой

Прорыв трубы отопления произошел в школе №89 Оренбурга в пятницу утром. Происшествие случилось в подвале учреждения. Об этом сообщает городская администрация.

«Пар по вытяжной вентиляции поднялся вверх. Сработала система дымоудаления»,– говорится в сообщении.

Руководство школы оперативно вызвало экстренные службы. Учащихся отправили домой. Никто не пострадал.

Аварийная служба устраняет последствия аварии. Отопление здания восстановят в ближайшее время.

Ранее в соседнем с Оренбуржьем регионе, в Самаре затопило две улицы из-за коммунальных аварий. В результате на одной из них припаркованные машины вмерзли в проезжую часть.

Георгий Портнов