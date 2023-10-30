В московских аэропортах на фоне непогоды задержали и отменили около 30 рейсов

Согласно данным сервиса «Яндекс Расписания», в московских аэропортах задержано и отменено 27 рейсов. Больше всего — в аэропорту Шереметьево.

На 10:00 в Шереметьево задержано четыре рейса, шесть отменено. В аэропорту Домодедово задержано семь рейсов, отменено два. В аэропорту Внуково отменено семь рейсов, один задержан.

Согласно прогнозу погоды сегодня, 30 октября, в Москве снегопад, который может перейти в дождь. Возможно образование гололедицы, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства. Также отмечается усиление ветра до 15 м/сек.

Александра Горошилова