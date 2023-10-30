Экс-глава участковой избирательной комиссии Тольятти погиб на СВО

Александр Загороднев, который с июня 2018 по май 2023 года был председателем участковой избирательной комиссии Комсомольского района Тольятти, погиб во время специальной военной операции. Об этом сообщает избирательная комиссия Самарской области.

Председатель участковой избирательной комиссии Комсомольского района Тольятти Александр Загороднев

Фото: Избирательная комиссия Самарской области

«Всю свою жизнь он посвятил служению России, был ветераном боевых действий, и до конца остался верным воинской присяге»,— говорится в сообщении.

Также Александр Загороднев с 2014 года был членом указанной участковой избирательной комиссии. Избирательная комиссия Самарской области выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее Самара простилась с другим погибшим на СВО бойцом. Во время специальной военной операции погиб житель Кировского района Николай Ртищев. Он посмертно представлен к государственной награде – ордену Мужества.

Георгий Портнов