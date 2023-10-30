По нацпроекту в Казани в этом году отремонтировали 12 участков дорог
В Казани в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 12 участков. Об этом в ходе делового понедельника сказал замглавы исполкома Игорь Куляжев.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По его словам, в рамках нацпроекта рабочие отремонтировали асфальтобетон проезжих частей и тротуаров, а также установили ограждения безопасности, знаки и светофоры.
Напомним, что всего в 2023 году на строительство и ремонт дорог в Казани потратили 28 млрд руб.