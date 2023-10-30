В Казани в этом году на строительство дорог потратили 28 млрд рублей

В этом году в Казани строительство и реконструкция автодорог обошлась в 28 млрд руб. Об этом в ходе делового понедельника сказал замглавы исполкома Игорь Куляжев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В частности, 18,2 млрд руб. потратили на строительство и реконструкцию дорожных объектов, еще 7 млрд — на ремонт существующих улично-дорожных объектов и 2,8 млрд на реализацию программы «Наш двор».

Суммарная площадь возведения и реконструкции автодорог в городе составила 1,6 млн кв. м.

"Ъ-Казань"