Прокуратура взяла под контроль проверку ДТП с микроавтобусом у села Италмас

В Удмуртии прокуратура контролирует работу по установлению всех обстоятельств аварии, произошедшей в Завьяловском районе около села Италмас. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Напомним, 28 октября около 14:30 здесь столкнулись грузовик «MAN» и микроавтобус «Mercedes». В момент аварии в салоне общественного транспорта находилось 19 пассажиров, из которых девять получили травмы различной степень тяжести. Пяти людям потребовалась госпитализация в больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка.