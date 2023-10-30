Прокуратура взяла под контроль проверку ДТП с микроавтобусом у села Италмас
В Удмуртии прокуратура контролирует работу по установлению всех обстоятельств аварии, произошедшей в Завьяловском районе около села Италмас. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Напомним, 28 октября около 14:30 здесь столкнулись грузовик «MAN» и микроавтобус «Mercedes». В момент аварии в салоне общественного транспорта находилось 19 пассажиров, из которых девять получили травмы различной степень тяжести. Пяти людям потребовалась госпитализация в больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка.