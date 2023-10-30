Патриарх Кирилл освятил храм Воскресения Христова на Смоленском кладбище

В храме Воскресения Христова на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге 29 октября состоялось великое освящение. Чин освящения и божественную литургию совершил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Правительство Санкт-Петербурга Фото: Правительство Санкт-Петербурга Фото: Правительство Санкт-Петербурга Следующая фотография 1 / 3 Фото: Правительство Санкт-Петербурга Фото: Правительство Санкт-Петербурга Фото: Правительство Санкт-Петербурга

В богослужении приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель ЗакСа Александр Бельский и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В честь великого освящения патриарх Кирилл преподнес настоятелю возрожденного храма Евгению Шогенову напрестольное Евангелие.

Храм Воскресения Христова был возведен в Петербурге в 1903 году в редком для города стиле нарышкинского барокко. В 1921 году здесь отпевали поэта Серебряного века Александра Блока. В 1930 году храм закрыли, после чего в нем в разные годы находились музей, овощехранилище, общежитие и заводской цех. В 1991 году при храме зарегистрировали общину, а в 1995 году его возвратили Санкт-Петербургской епархии и начали восстанавливать. Существенный вклад в этом внес его настоятель — протоирей Виктор Московский.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», за день до этого патриарх Кирилл освятил храм в честь Сошествия Святого Духа на апостолов в Комарово.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте