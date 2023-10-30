В Химках около Шереметьево горела АЗС

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на АЗС в микрорайоне Клязьма-Старбеево в Химках. Пострадали два сотрудника заправочной станции. Позднее ТАСС в оперативных службах сообщили еще об одном пострадавшем.

МЧС России сообщило, что произошло возгорание газово-стационарной колонки и двух автомобилей в результате разгерметизации емкости с пропаном. Огонь распространился на пять автомобилей, бытовку и паллеты. Площадь пожара составила 60 кв. м. Пожарные ликвидировали открытый огонь, на месте работают 11 человек и три единицы техники.

АЗС располагается на Международном ш., д.18, напротив аэропорта Шереметьево.

Александра Горошилова