Крымский оператор «Миранда-медиа» восстановился после масштабной хакерской атаки

Крымский мобильный оператор «Миранда-медиа» полностью восстановил работу после масштабной хакерской атаки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Холдинг подвергся крупной DDoS-атаке со стороны украинских хакерских группировок 27 октября. В течение дня была восстановлена работа ресурсов силовиков, госорганизаций, социальных объектов и компаний. В последующие несколько дней оператор проводил работы по полному восстановлению работы сети.

На Кубани 29 октября пользователи столкнулись с трудностями в работе мессенджера Telegram. В течение суток сервисы по мониторингу работоспособности интернет-ресурсов зафиксировали около 10 тыс. жалоб на работу мессенджера.

Анастасия Донскова

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