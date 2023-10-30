В Якутии два человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-2

Главное управление МЧС по Якутии сообщило о жесткой посадке вертолета Ми-2 в Жиганском районе республики. По данным ведомства, в результате происшествия пострадали два человека.

«Вертолет совершал полет по маршруту Джарджан — точка (68048142 CШ, 128055119) — Джарджан. При взлете с точки вертолет начал терять высоту и совершил жесткую посадку. На борту самолета находились пять человек, двое получили травмы»,— сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС. Уточняется, что жесткая посадка произошла в 325 км от якутского села Жиганск.

Причины происшествия сейчас устанавливаются. Спасатели и медики в ближайшее время вылетят на место жесткой посадки вертолета, добавили в якутском главке МЧС.

Александр Кислов