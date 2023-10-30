В Пулково спрогнозировали рост пассажиропотока до 20 млн человек в 2023 году

В петербургском аэропорту Пулково прогнозируют, что по итогам 2023 года пассажиропоток достигнет рекордных для него 20 млн человек, сообщило ТАСС.

«Рост пассажиропотока в 2023 году на международных рейсах составляет 42%, на внутренних рейсах - 6% к 2022 году",— рассказала журналистам директор по авиационной коммерции управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши.

Последний рекорд по числу обслуженных пассажиров аэропорт поставил в 2019 года — тогда пассажиропоток составил 19,6 млн человек. В 2022 году аэропорт обслужил 18,2 млн пассажиров.

Как ранее сообщил «Ъ-СПб», 29 октября из Пулково отправился первый рейс авиакомпании Etihad Airways в Абу-Даби.

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