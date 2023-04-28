На полигоне «Новый Свет-ЭКО» под Гатчиной после вмешательства прокуратуры установили газоперерабатывающую установку

ООО «Новый Свет-ЭКО», эксплуатирующая одноименный мусорный полигон в Гатчинском районе Ленинградской области, установило на площадке агрегат для улавливания и переработки свалочных газов. Сделать это компанию обязала региональная прокуратура, в которую из-за зловония неоднократно жаловались местные жители.

«Обществом запущен 1 газоперерабатывающий агрегат, который функционирует в штатном режиме, запуск еще одного агрегата планируется в мае 2023 года, ведется работа по приобретению третьего. Юридическим лицом произведен ремонт и ввод в эксплуатацию оборудования активной дегазации»,— говорится в сообщении прокуратуры Ленобласти.

В ближайшее время компания также установит на полигоне газоанализатор, а также подключит пробуренные в теле полигона оставшиеся 80 из 90 прорытых скважин к агрегату откачки газов.

Напомним, местные жители жаловались на сильный запах от «Нового Света-ЭКО» с 2022 года. Правоохранительные органы несколько раз привлекали компанию-оператора к административной ответственности в связи с неисполнением природоохранного законодательства.

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