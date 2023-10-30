Губернатор поддержал экс-заммэра Томска перед конкурсом на пост главы района

Томский губернатор Владимир Мазур поддержал кандидатуру Вячеслава Черноуса на пост главы Томского района. О встрече с претендентом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Вы знаете, что у меня были вопросы к Черноусу в период его работы в мэрии. Знаю, что были они и у томичей. Но, как говорится, за одного битого двух небитых дают»,— объяснил свой выбор господин Мазур. По его словам, в числе главных задач, которые будут стоять перед руководителем района, применение комплексных механизмов территориального развития.

В ноябре 2018 года Вячеслав Черноус был назначен заместителем мэра Томска по благоустройству. Как сообщал «Ъ-Сибирь», в августе 2019-го тогда глава Томска Иван Кляйн объявил чиновнику выговор за ошибки, допущенные при реализации «мусорной» реформы. В отставку в мае 2023-го господина Черноуса отправил уже и. о. мэра Михаил Ратнер. «Мой опыт и знания, которые я получил в период муниципальной службы, позволят вместе с депутатским корпусом района решать все насущные проблемы»,— сказал Вячеслав Черноус на встрече с Владимиром Мазуром.

По данным официального сайта Томского района, муниципалитетом с 2018 года руководит Александр Терещенко. В конце сентября 2023 года районная дума назначила на 22 ноября новый конкурс по отбору кандидатур на этот пост.

Томский район территориально окружает областной центр. В районе проживает 88 тыс. человек.

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Валерий Лавский