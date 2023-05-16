И. о. мэра произвел перестановки в администрации Томска перед отчетом о своей работе в гордуме

В руководстве Томска произошли кадровые изменения. Свой пост покинул вице-мэр Вячеслав Черноус, говорится в сообщении официального сайта городской администрации.

Уточняется, что господин Черноус ушел в отставку по собственному желанию. И. о. заместителя мэра по благоустройству назначен Николай Глебович.

Кроме того, Сергей Чиков стал начальником департамента архитектуры и градостроительства. Вячеслав Шипицын возглавил администрацию Советского района, Андрей Дорош – Ленинского.

На 23 мая назначена внеочередная сессия городской думы Томска. На ней и. о. мэра Михаил Ратнер выступит с отчетом об итогах работы в 2022 году.

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Валерий Лавский