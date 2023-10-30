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Коммерсантъ FM
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ЦВС КНР: Китай намерен углублять стратегическое сотрудничество с армией России

Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся заявил, что Пекин намерен углублять и расширять стратегическое сотрудничество с российскими вооруженными силами.

«Мы продолжим углублять стратегическое доверие и сотрудничество с российскими военными»,— сказал он на официальной церемонии открытия 10-го Сяншаньского форума по безопасности (цитата по «РИА Новости»).

Китайский чиновник также назвал «другом» КНР министра обороны России Сергея Шойгу, который лично участвует в форуме. «У нас уже сложилась добрая традиция взаимно принимать участие в главных и важных многосторонних мероприятиях, которые проводятся на территориях Китая и России. Товарищ министр, вы — большой друг китайского народа, китайских Вооруженных сил»,— добавил Чжан Юся.

18 октября российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме «Один пояс — один путь» заявил, что РФ и Китай «разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству для прогресса и построения собственной модели развития».По его словам, Москва и Пекин, в отличие от Запада, не создают никаких военных блоков и союзов. Президент отметил, США заставляют своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем.

Подробнее о форуме «Один пояс — один путь» читайте в материале «Ъ» «Пояс верности Китаю».

Александр Кислов

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