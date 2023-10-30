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Елена Москвичева назначена главным кадровиком правительства Самарской области

Елена Москвичева назначена на должность руководителя департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области. По данным «Ъ-Волга», решение уже принято руководством региона.

Ранее этот пост занимала Наталья Баландина. В октябре текущего года чиновница уволилась по собственному желанию. Это было первое кадровое решение в региональном правительстве после выборов губернатора в сентябре текущего года.

Евгений Чернов

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