Елена Москвичева назначена главным кадровиком правительства Самарской области

Елена Москвичева назначена на должность руководителя департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области. По данным «Ъ-Волга», решение уже принято руководством региона.

Ранее этот пост занимала Наталья Баландина. В октябре текущего года чиновница уволилась по собственному желанию. Это было первое кадровое решение в региональном правительстве после выборов губернатора в сентябре текущего года.

Евгений Чернов