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Главный кадровик самарского правительства покинула пост

Наталья Баландина покинула пост руководителя департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердили в правительстве региона.

Фото: Соцсети

Чиновница уволилась по собственному желанию. Это первое кадровое решение в региональном правительстве после выборов губернатора в сентябре текущего года.

Ранее сообщалось о том, что новый глава региона Дмитрий Азаров все еще не определился с новым составом правительства региона. При этом на данный момент большинство избранных в сентябре текущего года губернаторов субъектов РФ представили состав кабинета министров.

Георгий Портнов

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