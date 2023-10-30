В Свердловской области на фоне снегопада за сутки произошло 61 ДТП

В Свердловской области 29 октября на фоне обильного снегопада произошло 61 ДТП, в 14 из которых есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. За сутки в авариях погибли три человека, а 23 получили травмы.

В ГИБДД призывают автомобилистов осторожно двигаться не дорогах, не ездить на повышенных скоростях. Следует увеличивать дистанцию, выбирать пониженную скорость и заранее нужную полосу движения, чтобы избежать опасных маневров при поворотах.

Напомним, накануне на 212 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло лобовое ДТП, в котором пострадали шесть человек.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте