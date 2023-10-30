Гурманские будни

Кантонская кухня в «Москва-Сити»

Новый ресторан китайской, а если точнее, кантонской кухни Mume на 90-м этаже башни «Федерация» открыла русско-китайская семья, уехавшая из России в прошлом веке. Вернувшиеся в Москву потомки и открыли Mume («слива» по-китайски). Получился выверенный и четкий fine-dining с авторской и современной кухней, где улавливаются ноты гастрономии Сингапура. У руля кухни — Джеки Ву, в чьем послужном списке значится работа в сингапурском комплексе Marina Bay Sands и гонконгском мишленовском ресторане китайской кухни Duddells.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 18

Интерьером занималась архитектурная группа Hot Design Folks, которая в основном ведет проекты в Сингапуре. Интерьер Mume сделан с вниманием к деталям: высоченные колонны из красных лаковых глянцевых панелей и резной глиняной плитки в виде чешуи дракона, барные стойки из гнутого по уникальной технологии камня и стены открытой кухни, отделанные традиционным китайским кирпичом и черепицей. Если приглядеться, то на изразцах колонн можно разглядеть сюжеты с мифической птицей Феникс, а на массивной люстре весом 150 кг в одной из комнат — картинки крестьянского быта Поднебесной. В ресторане есть и две VIP-комнаты, решенные в другой цветовой стилистике.

В меню можно пойти двумя путями: сет или меню a la carte. Cет «Возрождение» состоит из множества небольших блюд-закусок, где преобладают рыба и моллюски. Все-таки провинция Гуандун, где зародилась кантонская кухня, является прибрежной. В сете не обойдется без главного специалитета кантонской кухни — димсамов. Готовьтесь, что от привычных останется только отдаленно напоминающий вкус. Подача блюд в сете — сплошь авторская. В основном меню около 30 блюд, подача тоже авторская. Большой выбор димсамов, некоторые из которых будут приготовлены из цветного теста (например, красного, которое приобретает цвет за счет сока свеклы) с начинкой из сморчков и миксом грибов, или с креветкой и бамбуком. Они подаются в традиционных бамбуковых пароварках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 11

Из ярких закусок стоит отметить «столетнее» яйцо. Его выдерживают в щелочной среде без кислорода три месяца, за счет чего оно становится темного, почти черного цвета, затем нарезают на четыре части и подают с тофу и рисовым уксусом. Рекомендуется зачерпывать ложкой все ингредиенты разом. Баклажаны вок в панировке в кантонском стиле посыпают стружкой из обжаренного до хрустящей корочки чеснока (он почти не чувствуется, только придает пикантность). Также на воке приготовлены два вида креветок, которые подаются с черничным соусом и соусом на основе яичного желтка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 9

В меню есть и утка по-пекински, хоть это далеко не кантонское блюдо. Оно подается в три приема: сначала принесут небольшие тосты на белом хлебе с соусом из манго и утиной кожей с черной икрой, затем идет традиционная подача филе с рисовыми блинчиками, всеми полагающимися соусами и овощами, третья — утиный фарш, кусочки мяса, которые срезают в последнюю очередь и подают обжаренными на воке с луком. Освежать рецепторы рекомендуется алкогольными или безалкогольными коктейлями — все они в основном кисло-сладкие с яркими цитрусовыми нотами. Можно также сопроводить трапезу саке или традиционной китайской водкой.

Пресненская набережная, дом 12 Ежедневно, с 13:00 до 0:00

Утоли жажду чувств

Впечатляющую коллаборацию с художницей Елизаветой Глушковой представил ресторан «Жажда крови». Ученица Владимира Дубосарского специально для вышеупомянутого ресторана создала панно из четырех картин. Абстрактная живопись Глушковой, которая нашла свое место над открытой кухней, послужила вдохновением для создания креативной коктейльной карты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 7

Шеф-бартендер «Жажды крови» Дарья Табутова собрала свои впечатления в карту с иммерсионными коктейлями, связав ее с эмоциями, которые мы испытываем в течение жизни, такими как любовь, нежность, гнев, зависть, удивление, восторг и даже ревность. Получилось ярко, необычно и очень самобытно. В меню даже есть коктейли черного цвета на основе черной текилы, олицетворяющей гнев, и красного, на основе клубники и красного вермута (любовь).

Вообще, сочетания ингредиентов в местных коктейлях тоже провоцируют на эмоции. Например, коктейль Chrome на основе рома с печеной тыквой и куркумой, ореха пекан и толстой пеной из сыра горгонзола, или коктейль Dragon Blood на основе бурбона, настоянного на ладане, плюс херес Педро Хименес и биттер из бобов тонка.

Лесная улица, дом 9 вс-чт, с 12:00 до 0:00 пт-сб, с 12:00 до 1:00

Ольга Карпова