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Коммерсантъ FM
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Динамика спроса и стоимости машиномест в России за год на октябрь 2023 года

Город Динамика спроса за год (%) Средняя стоимость (млн руб.) Изменение цен за год (%)
Воронеж 26 0,69 6
Екатеринбург 82 0,69 15
Казань 74 0,65 0
Калининград 5 0,65 -7
Краснодар 68 0,55 -8
Красноярск 16 1,3 34
Москва 52 1,15 -12
Нижний Новгород 60 1,05 -12
Новосибирск 44 0,7 0
Ростов-на-Дону 78 1,05 11
Санкт-Петербург 26 0,8 7
Севастополь -27 0,9 -10
Сочи 32 1,7 -11
По всей России 39 0,8 0

Источник: «Авито Недвижимость».

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