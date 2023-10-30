Динамика спроса и стоимости машиномест в России за год на октябрь 2023 года

Город Динамика спроса за год (%) Средняя стоимость (млн руб.) Изменение цен за год (%) Воронеж 26 0,69 6 Екатеринбург 82 0,69 15 Казань 74 0,65 0 Калининград 5 0,65 -7 Краснодар 68 0,55 -8 Красноярск 16 1,3 34 Москва 52 1,15 -12 Нижний Новгород 60 1,05 -12 Новосибирск 44 0,7 0 Ростов-на-Дону 78 1,05 11 Санкт-Петербург 26 0,8 7 Севастополь -27 0,9 -10 Сочи 32 1,7 -11 По всей России 39 0,8 0