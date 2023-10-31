Прочерк в поставках ответственности

Тема ответственных цепочек поставок активно обсуждается российским профессиональным сообществом в контексте устойчивого развития с середины 2022 года. Причины — перенастройка цепочек поставок и рынков сбыта в аврале и появление набора законов и инициатив, требующих от компаний из ЕС и США проводить комплексную проверку своих поставщиков на предмет их экологической и социальной ответственности. Все чаще речь идет о поставщиках второго-третьего порядка. Впрочем, ожидать каких-то существенных качественных изменений в такой оценке поставщиков в России не приходится, убежден Владимир Горчаков из агентства АКРА,— во многом из-за отсутствия мотивации и данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Горчаков

Владимир Горчаков



Климат и права в цепочке

Исходным документом для национальных правительств к разработке регулирования в сфере ответственной цепочки поставщиков являются Рекомендации ОЭСР по должной осмотрительности для ответственного ведения бизнеса (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct), принятые в 2018-м. Они же послужили основой и для разработки отраслевых руководств.

К 2023 году собственные национальные стандарты, касающиеся ответственности компаний за своих поставщиков, были приняты в Германии, Франции, Нидерландах, США. Обязательные руководства для отдельных секторов приняты в Китае. Наиболее важным национальным законодательным актом для российских компаний является Директива ЕС о должной осмотрительности в области корпоративной устойчивости (CSDDD), которая распространится как на компании, сохранившие экспорт в ЕС, так и на участвующие в создании цепочки добавленной стоимости европейских компаний через третьи страны. По плану вступление документа — 2024 год, а к 2030-му требования документа должны покрыть все объекты регулирования. Явный акцент в документе сделан на двух темах — изменение климата и права человека. Оценка количества компаний за пределами ЕС, которые могут быть затронуты этим регулированием,— около 4 тыс.

Активно развиваются отраслевые стандарты и руководства. Носят они, как правило, добровольный характер. Ими же пользуются инвесторы и потребители продукции для оценки своих предпочтений. Самые известные примеры таких отраслевых руководств — отслеживание минерального сырья, добываемого на территориях вооруженного конфликта, а также различные отраслевые руководства по отслеживанию использования детского и рабского труда и соблюдению прав человека. Последняя составляющая объяснима. Значительная часть ресурсов, в том числе используемых в зеленой энергетике, добывается в странах Африки и Юго-Восточной Азии, где фактическая защита прав работников находится в зачаточном состоянии, а в ряде случаев действительно используется принудительный труд.

После 2022 года далеко не все российские экспортеры оказались отрезанными от европейских рынков. Кроме того, некоторые виды сырья (прежде всего цветные, драгоценные и редкоземельные металлы), добываемые в России, остаются критически важными для мировой экономики и создания добавленной стоимости в таких отраслях, как машиностроение, зеленая энергетика и химическая промышленность. Поэтому, несмотря на исключение российских компаний из ряда отраслевых ассоциаций, требования по контролю за поставщиками остаются актуальными.

Мало практики, нет данных

АКРА в рамках процедур присвоения ESG-рейтингов (на текущий момент в портфеле агентства более 20 рейтингов, включая непубличные) также внедрило ряд факторов, связанных с проверкой поставщиков. В частности, отсутствие учета экологических и социальных факторов при формировании цепочки поставок является отдельным фактором риска для всех отраслей. Если компания обучает своих поставщиков по экологическим, социальным и управленческим аспектам или проводит сертификацию как минимум 80% своих поставщиков на соответствие тем или иным критериям социальной и экологической ответственности, она может получить дополнительные рейтинговые баллы.

Опыт работы АКРА в присвоении ESG-рейтингов и проведении исследований показывает: подавляющее большинство российского крупного бизнеса утвердило и опубликовало декларативные документы об оценке своих поставщиков на предмет их экологической и социальной ответственности. По уровню детализации требований и раскрытия оценок лидируют компании горно-металлургического сектора. Это объясняется бОльшим по сравнению с другими отраслями числом международных требований и стандартов, в том числе из-за наличия добывающих подразделений (как правило, максимальный уровень воздействия на окружающую среду), и сохранением активной вовлеченности российских компаний сектора в европейские и азиатские цепочки создания добавленной стоимости.

За горно-металлургическим сектором со значительным отрывом идет ритейл. Там практики оценки поставщиков только формируются, а их развитие осложняется тем, что основные поставщики — непубличные компании малого и среднего бизнеса, ориентированные преимущественно на местный рынок. Сектор электроэнергетики тоже на начальной стадии развития практик оценки поставщиков, а препятствие к их появлению — боязнь нарушить антимонопольное регулирование (чаще всего это касается компаний с госучастием).

По результатам анализа серии рейтинговых интервью можно сделать выводы о применении ESG-критериев к поставщикам на практике. Ни одна из рейтингуемых нами компаний не достигает показателя 100% поставщиков, охваченных ESG-скринингом. Наилучшие результаты достигаются в отдельных компаниях горно-металлургического сектора, где скринингом охвачены поставщики критически важного сырья и оборудования. ESG-критерии не являются дискриминирующими критериями при проведении закупок, анкетирование поставщиков на предмет их социальной и экологической ответственности на данном этапе скорее инструмент анализа и сбора данных, нежели реальный фактор отбора контрагента. Как правило, внедрение ESG-анкет встречает существенное сопротивление со стороны департаментов по закупкам, которые в большей степени, чем другие подразделения, видят в ESG-критериях источник потенциальных юридических рисков и предписаний со стороны антимонопольной службы. Для всех без исключения компаний среди препятствий к внедрению системы мониторинга поставщиков отмечается отсутствие данных даже при прямом запросе в компанию.

В поисках целей и стандартов

Отдельным дискуссионным вопросом является стандартизация ESG-требований к поставщикам. Наш опыт общения с компаниями показывает, что универсальных стандартов на российском рынке, скорее всего, не возникнет, так как каждая крупная компания склонна кастомизировать набор требований исходя из своей бизнес-модели и технологической цепочки, а также исходя из международных рекомендаций для своей отрасли (если компания продолжает работать на экспорт). В долгосрочной перспективе возможно появление национальных отраслевых руководств для ограниченного круга отраслей, но пока компании проводят донастройку своих систем оценки и мониторинга.

В целом можно выделить три главных препятствия для развития ответственной цепочки поставщиков в России. Первое — проблема целеполагания. Для компаний, сохраняющих взаимоотношения с европейскими контрагентами, эта проблема не стоит так остро, а вот для компаний, работающих лишь на внутренний рынок или полностью переориентировавшихся на азиатские рынки, необходимость внедрения ESG-критериев для поставщиков неочевидна. С этим связано второе препятствие — отсутствие строгих и охватывающих различные сферы требований к цепочке поставок на законодательном уровне. Текущее законодательство предполагает, как правило, проверку контрагентов на предмет коррупционных рисков, охрану труда и промышленную безопасность, в то время как экологические аспекты, а также аспекты, связанные с соблюдением прав человека, внедряются в компаниях на добровольной основе. Более того, дополнительные требования к закупкам, не относящиеся к вопросам цены и качества продукции, могут рассматриваться как источники юридических рисков. Третье препятствие — отсутствие данных о широком круге поставщиков на локальных рынках, в том числе из числа субъектов малого и среднего бизнеса. Как правило, такие компании могут дать своему контрагенту только данные о числе сотрудников и уровне заработной платы, а также ряд базовых документов, установленных законодательством.

Мы не ожидаем каких-то существенных качественных изменений в оценке поставщиков в России, но это направление продолжит развиваться. Главным драйвером повестки останется крупный бизнес (прежде всего компании горно-металлургического сектора), встроенный в глобальные цепочки создания добавленной стоимости. Для компаний, работающих лишь на внутренний рынок (в частности, ритейл или строительство), оценка поставщиков скорее имиджевый инструмент, а требования касаются преимущественно продукции, а не деятельности контрагента. Инструментом мягкого стимулирования станут рекомендации ЦБ для публичных акционерных обществ, а также новые требования стандартов нефинансовой отчетности и рейтинговых агентств.