От природы не скрыться

Сохранение биоразнообразия требует действий на всех уровнях: государства, общества и бизнеса. Интерес заинтересованных сторон к информации, связанной с этим, возрастает. Быстро появляются и начинают работать регламенты, законы и методологии раскрытия информации, призванные помочь компаниям выбирать соответствующие приоритеты. Зарубежным и российским предпринимателям разного масштаба и профиля нужно готовиться к работе с актуализированными требованиями глобальной природоохранной повестки, убеждена Светлана Шейнфельд из Kept.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Новые стандарты открытости

В сентябре текущего года международная Рабочая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с природой (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures — TNFD), представила методику раскрытия соответствующей информации. Она основана на управлении вопросами, связанными с биоразнообразием, оценке их влияния на стратегию компании, управлении рисками и воздействием на живую среду, показателях и целях, связанных с природой. Документ позволит организациям раскрывать такую информацию на основе опыта климатической отчетности. В TNFD предлагают и гид для подготовки к раскрытию информации последовательно и полно: от описания особенностей расположения объекта, оценки связанных с ним зависимостей, рисков и возможностей до составления отчета.

Рекомендации TNFD универсальны, но представлены и отраслевые методики. Отдельные методики предложены для анализа сценариев, постановки природоохранных целей и привлечения местного населения, в том числе коренного, и других представителей заинтересованных сторон к сохранению биоразнообразия. Раскрытие информации должно касаться основной деятельности и цепочек создания стоимости организации.

В 2023-м TNFD обнаружила, что 70% из 239 опрошенных ею компаний готовы раскрывать информации по стандартам группы к 2025 финансовому году или ранее. Сейчас формируется два пилотных списка компаний, готовых первыми раскрывать информацию об аспектах, связанных с природой. Чтобы попасть в один из них, необходимо зарегистрироваться на официальном портале, что и станет заявлением о намерении использовать стандарты TNFD. Списки компаний будут опубликованы в январе 2024 года. Но даже если компания сама не намерена отчитываться по TNFD, отчетность может ее коснуться, если организация вовлечена в цепочки поставок, участники которой формируют такую отчетность.

Кроме того, сейчас разрабатываются два проекта стандартов Международной организации по стандартизации (ISO), принятие которых выведет управление влиянием на биоразнообразие из стандарта ISO 14001–2016 «Системы экологического менеджмента» в самостоятельную систему сертификации. Это позволит бизнесу отражать прогресс в сохранении биоразнообразия без привязки к другим аспектам охраны окружающей среды. В настоящее время больше тысячи компаний в России сертифицированы по ISO 14001–2016. Вероятно, примерно для такого же числа предприятий будет актуальна новая сертификация по биоразнообразию.

Первый проект — ISO/D 17298. Он устанавливает требования и рекомендации, призванные помочь организациям разобраться в проблеме и учесть в своей деятельности аспекты сохранения биоразнообразия, рационального использования его компонентов и равномерного распределения выгод от использования биологических ресурсов. Стандарт применим ко всем видам деятельности организаций: от операций на местах до цепочек создания стоимости и их влияния на живую среду. Документ поможет определить зависимости производственной деятельности компаний от природной среды и их последствия, а также действия для сохранения биоразнообразия. В нем содержится также требование стратегического подхода к сохранению биоразнообразия и взаимодействию с заинтересованными сторонами.

Второй проект стандарта — ISO/WD 17620. Он содержит гид по разработке и реализации инициатив для сохранения и поддержки биоразнообразия на протяжении всего жизненного цикла проекта. В стандарте будут изложены требования к компаниям о достижении чистого прироста биоразнообразия на каждом этапе: от подготовки до проектирования и внедрения, а также сопровождения и мониторинга проекта. Он позволит сделать реализацию проектов прозрачнее и продемонстрировать исполнение компанией обязательств в части чистого прироста биоразнообразия.

В первом квартале 2023-го Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative — GRI) анонсировала выпуск обновленного стандарта отчетности в области биоразнообразия GRI 304: Biodiversity 202X, который заменит схожий документ, действующий с 2016 года. Использовать его сможет любая организация независимо от размера, типа, вида деятельности, географического расположения и опыта в отчетности. Раскрывать предлагается существенное воздействие на биоразнообразие, а также приоритетные экосистемные услуги, в том числе в цепочках поставок. GRI 304 тесно связан со стандартами по климату и охране окружающей среды (см. рисунок).

По данным GRI, в настоящее время около 20% компаний применяют стандарт GRI 304. Предполагается, что эти компании будут раскрывать данные и по обновленному стандарту.

Закон для живой природы

Обновляемая Евросоюзом Директива об отчетности в области устойчивого развития (EU Corporate Sustainability Reporting Directive — CSRD) призвана заменить существующую с 2018 года Директиву о нефинансовой отчетности (Non-Financial Reporting Directive). Документ направлен на увеличение прозрачности компаний и устойчивости экономики. Он расширяет требования к раскрытию информации и унифицирует систему отчетности. CSRD потребует независимой проверки информации об устойчивом развитии компаний, что поспособствует повышению надежности данных. Выполнение требований директивы в текущей редакции обязательно компаниям, для которых справедливы как минимум два пункта: более 250 сотрудников, оборот свыше €40 млн, более €20 млн общих активов. На текущий момент этим требованиям отвечает около 75% компаний ЕС.

Среди нововведений и концепция двойной существенности, учитывающая риски устойчивого развития (например, изменение климата), которые влияют на компанию, общество и природу, необходимость отражать в отчетах больше прогнозов и отчитываться о том, как риски могут влиять на результаты деятельности компании. CSRD будет согласована с действующим в ЕС Положением о раскрытии информации об устойчивом финансировании (SFDR) и таксономией ЕС. К концу 2023 года ожидается принятие директивы членами ЕС в качестве национальных законов. Представление отчетности в соответствии с новыми требованиями должно начаться с 2025-го.

Также в июле 2023 года Европарламентом рассмотрен в первом чтении и направлен на доработку Закон о восстановлении природы (Nature Restoration Law). От стран ЕС потребуется восстановить не менее 20% наземных и морских экосистем к 2030 году, а к 2050-му — все экосистемы в пределах стран ЕС, нуждающиеся в восстановлении. Национальные планы восстановления экосистем охватят период до 2050 года с промежуточными сроками, соответствующими целям и обязательствам в рамках закона. Они среди прочего направлены на улучшение связи между типами местообитаний и на обеспечение экологических потребностей видов. Системы мониторинга государств—членов ЕС начнут функционировать на основе электронных баз данных и геоинформационных систем. Отчетность о результатах восстановительных работ будет подаваться Европейской комиссии государствами в электронном виде ежегодно, начиная с даты вступления закона в силу.

Положения будущего закона адресованы напрямую каждой стране—участнице ЕС, которые должны разработать планы достижения целей восстановления экосистем. Хотя нормативно-правовой акт не содержит прямых указаний для природоохранной деятельности компаний, бизнес ЕС, в первую очередь сельскохозяйственные, промышленные, строительные и химические производства, будет вовлечен в реализацию национальных планов восстановления природы и получит отраслевые цели и задачи по их реализации. Ожидается, что крупные европейские корпорации будут способствовать достижению целей закона в рамках своей ESG-активности.

На подходе к России

Опрос 50 российских компаний из разных секторов экономики, проведенный Kept в марте 2023 года, показал: 52% респондентов раскрывают информацию о биоразнообразии. Это сопоставимо с долей раскрытия 250 крупнейших мировых компаний — 46%, как следует из информации KPMG 2022 года. По данным института Capgemini (опрос руководителей компаний, в которых действуют стратегия или специальные инициатив в области биоразнообразия, май—июнь 2023-го), примерно 20% компаний уже завершили проведение оценки воздействия производства на биоразнообразие, а 16% компаний — также и оценки цепочки создания стоимости, еще 60% и 53% компаний соответственно делали такие оценки во время опроса. Закон ЕС и другие рассмотренные стандарты и инициативы напрямую повлияют на производственные активы компаний из РФ в Европе, а в перспективе — и на активы в странах, которые включены в международные цепочки поставок. В планы ЕС входит распространение своих подходов к восстановлению экосистем на другие страны. В авангарде повестки сохранения биоразнообразия окажутся компании, которые уже начали отслеживать мировые тенденции в этой сфере и учитывать их в бизнес-процессах. Компаниям, которые только начинают развивать корпоративные практики сохранения биоразнообразия, важно выстроить четкую стратегию, ориентированную на аспекты, которые актуальны для конкретной деятельности с учетом регионов присутствия предприятий, воздействия на местное население, экосистемы и цепочки поставок.