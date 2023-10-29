Со стороны Украины обстреляна курская деревня Городище

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке днем 29 октября на деревню Городище Рыльского района. По данным главы региона, никто из жителей не пострадал, «перебоев в работе электроснабжения и газоснабжения не зафиксировано».

При этом господин Старовойт отметил, что после обстрела ВСУ «подомовой обход продолжается». При необходимости власти обещают оказать гражданам помощь в ремонте поврежденного имущества.

Отметим, что позавчера ночью над Орловской областью система ПВО сбила четыре украинский беспилотника.

Владимир Зоркий