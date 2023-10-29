Два человека погибли в «пьяном» ДТП под Петербургом

Петербургская полиция проводит проверку после смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в 11:05 воскресенья, 29 октября, в полицию поступила информация об аварии с пострадавшими в деревне Лангерево. Очевидец заявил полицейским, что в салоне разбитого автомобиля находятся трое мужчин в бессознательном состоянии.

Было установлено, что у дома 11 по Центральной улице деревни Лангерево автомобиль Lada Vesta, двигаясь на левом закруглении дороги, по неустановленным причинам съехал в кювет и врезался в дерево, задев также металлический забор.

В результате ДТП двое мужчин на вид 50 лет, личности которых пока не установлены, погибли на месте. Еще один мужчина, 1985 года рождения, с признаками алкогольного опьянения госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

В настоящий момент полиция устанавливает все детали происшествия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по результатам исследования, автомобилисты Петербурга стали чаще экономить на запчастях и автомойках.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте