В Новороссийске на пляже ликвидировали корабельную мину

В Новороссийске на пляже «Алексино» обезвредили корабельную мину времен войны. Об этом сообщает «Наша газета».

Снаряд обнаружили 18 октября. В связи с тем, что транспортировка боеприпаса могла быть опасной, на месте находки ввели локальный режим ЧС. Уничтожение мины было запланировано на 19 октября, однако, как сообщает издание, работы перенесли из-за погодных условий. В ходе ликвидации некоторые жители города могли почувствовать сильный толчок в сопровождении звука взрыва.

Ранее еще одну мину обнаружили на внешнем рейде Цемесской бухты в Новороссийскую военно-морскую базу 15 октября.

Анастасия Донскова

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