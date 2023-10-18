В Новороссийске ввели локальный режим ЧС из-за снаряда времен войны

На набережной Новороссийска в районе морпорта введен локальный режим ЧС из-за обнаруженного взрывоопасного снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Работы по уничтожению снаряда проведут 19 октября.

« Будет запрещен доступ людей на время проведения мероприятий по ликвидации торпеды времен ВОВ на прилегающую и пляжную территорию набережной имени Адмирала Серебрякова от улицы Исаева до улицы Суворовская»,— говорится в сообщении.

Боеприпас был обнаружен в акватории Черного моря в районе морского порта 13 октября в ходе подводно-технических работ.

Анастасия Донскова

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