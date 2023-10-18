В Новороссийске ввели локальный режим ЧС из-за снаряда времен войны
На набережной Новороссийска в районе морпорта введен локальный режим ЧС из-за обнаруженного взрывоопасного снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Работы по уничтожению снаряда проведут 19 октября.
« Будет запрещен доступ людей на время проведения мероприятий по ликвидации торпеды времен ВОВ на прилегающую и пляжную территорию набережной имени Адмирала Серебрякова от улицы Исаева до улицы Суворовская»,— говорится в сообщении.
Боеприпас был обнаружен в акватории Черного моря в районе морского порта 13 октября в ходе подводно-технических работ.
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