Оценки на будущее

Наибольших карьерных успехов добиваются хорошисты, к таким выводам пришли в ходе исследования сервис «Работа.ру» и образовательная платформа Maximum Education. Они собрали мнения почти 3 тыс. экономически активных граждан со всех регионов России. Выяснилось, что начальниками отделов и директорами в основном назначают тех, кто учился в школе на четверки. При этом более 50% респондентов считают, что успеваемость на уроках не связана с успешной карьерой. Что думают об этом предприниматели? Расскажет Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О школьных оценках наиболее успешных бизнесменов в мире — Илона Маска и Марка Цукерберга — мало что известно. Но в Сети есть информация, что основатель SpaceX еще в 12 лет создал свою первую компьютерную игру и продал ее за $500. Эти деньги он вложил в акции, а на дивиденды уехал в Канаду.

Создателя Facebook (принадлежит признанной экстремисткой и запрещенной в России корпорации Meta) еще во время обучения в колледже пригласили на работу в Microsoft, все благодаря тому, что он писал успешные программы.

Возможно, хорошие оценки действительно не влияют на перспективность бизнеса. А вот для руководящих позиций в компании могут пригодиться навыки, которые в школе нарабатывают отличники, заметил основатель и генеральный директор рекламного агентства Didenok Team Кирилл Диденок:

«Когда мы говорим про руководителей, особенно в крупных корпорациях, то здесь, скорее, нужно иметь академический подход в работе. То есть те таланты и черты характера, которые помогают на экзаменах получать пятерки».

Данные опроса «Работы.ру» и Maximum Education показали, что в высшем руководстве троечников почти нет, как, впрочем, и отличников: и тех, и других по 8%. Директорами, в том числе генеральными, в основном становятся хорошисты — их 57%, а также бывшие двоечники (20%).

При этом именно те, кто получал удовлетворительные оценки обладают важными для бизнесмена качествами, так как учатся искать нестандартные подходы, считает основатель сети шиномонтажей Pit Stop Павел Чесноков:

«Среди тех, с кем я общаюсь, нет ни отличников, ни двоечников. Обычно это люди, которые умеют выкручиваться по жизни. Чем сложнее ситуация, тем, соответственно, и опыт больше. А стандартные, шаблонные решения, конечно, малому обучают. Редко эти ребята становятся какими-то бизнесменами.

По моему опыту, обычно отличники имеют неплохие зарплаты, но являются работниками среднего звена».

Примечательно, что, судя по данным опроса, хорошистов большинство не только среди глав компании. Они также чаще других становятся начальниками отделов и руководителями команд. Собеседники “Ъ FM” при этом уверены, что четверки в аттестате — не показатель. Так, предприниматель Андрей Ковалев полагает, что школьные оценки никак не определяют карьерные перспективы:

«Люди меняются. Кто-то был троечником, увлекался стрельбой из рогатки, но со временем поступил в институт, где в нем пробудились какие-то скрытые таланты или организатора, или управленца.

У меня средний балл в школе был 4,5, отлично помню, потому что в то время он учитывался при поступлении в институт».

Последние опросы показывают, что в российских компаниях не смотрят не только на аттестат, но и на диплом соискателя. Согласно исследованию портала «Работа.ру», только 8% работодателей обращают внимание на высшее образование кандидата. Более 40% из них считают, что навыки и релевантный опыт важнее документа.

Впрочем, исключение, по словам рекрутеров, составляют три специальности, для которых хорошие оценки в дипломе имеют значение — это врачи, фармацевты и юристы.

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Мария Широкова