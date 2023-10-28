Снегоуборочная техника вышла на улицы Петербурга впервые с зимы
Более 580 единиц снегоуборочной техники вышло на улицы Санкт-Петербурга в субботу, 28 октября, сообщили в пресс-службе городского правительства.
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
В преддверии снегопада сотрудники дорожных служб приступили к дежурству с ночи. Наиболее опасные участки магистралей, набережные, мосты и пешеходные переходы обработали противогололедными реагентами.
Узкие тротуары вышли подметать 736 дворников.
В правительстве напомнили, что вопросы по уборке города нужно направлять в комитет по благоустройству.
В ночь на 28 октября в Петербурге выпал снег. Согласно прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, в выходные дни надо ожидается зимняя погода. По его словам, снег, который выпадет, таять уже не будет. Днем температура воздуха в городе не будет превышать 1 градуса.