Снегоуборочная техника вышла на улицы Петербурга впервые с зимы

Более 580 единиц снегоуборочной техники вышло на улицы Санкт-Петербурга в субботу, 28 октября, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

В преддверии снегопада сотрудники дорожных служб приступили к дежурству с ночи. Наиболее опасные участки магистралей, набережные, мосты и пешеходные переходы обработали противогололедными реагентами.

Узкие тротуары вышли подметать 736 дворников.

В правительстве напомнили, что вопросы по уборке города нужно направлять в комитет по благоустройству.

В ночь на 28 октября в Петербурге выпал снег. Согласно прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, в выходные дни надо ожидается зимняя погода. По его словам, снег, который выпадет, таять уже не будет. Днем температура воздуха в городе не будет превышать 1 градуса.

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