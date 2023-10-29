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Коммерсантъ FM
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Из-за стрельбы на хэллоуинских вечеринках во Флориде и Индиане погибли трое

В штате Флорида на праздновании Хэллоуина произошла стрельба, погибли двое. Также сегодня произошла стрельба на вечеринке в штате Индиана, в результате погиб один человек.

По данным местного телеканала WFLA, стрельба во Флориде была в городе Тампа. Перед стрельбой начался конфликт между группами людей, одетых в костюмы в честь Хэллоуина. Ранения получили 18 человек.

Как передает CNN, стрельба в Индиане произошла в Индианаполисе. Помимо одного погибшего еще восемь человек были ранены. Все пострадавшие в возрасте от 16 до 22 лет.

Анастасия Ларина

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