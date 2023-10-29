Депутат Госдумы Алтухов об ограничении иностранных слов в рекламе: ее читают чаще, чем Достоевского и Толстого

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия») прокомментировал партийный законопроект об ограничении использования иностранных слов в «информации для публичного ознакомления потребителей», который был внесен 25 октября. Депутат считает, что изменение законодательства будет способствовать тому, что люди перестанут воспринимать западные языки и латиницу как символ «социального превосходства».

«Законопроект вводит необходимость использовать на вывесках и витринах надписи на русском языке,— заявил Сергей Алтухов "Ъ".— Наверное, трудно не согласиться, что пространство национального языка формирует национальное самосознание. Мои коллеги Александр Хинштейн и Елена Ямпольская (и ряд других депутатов ЕР.— "Ъ") внесли закон о борьбе с агрессивными англицизмами на вывесках, что вызвало новую волну обвинений в изоляционизме и бурную общественную дискуссию. Но ведь наша реальность так устроена, что вывески, рекламные и коммерческие тексты люди видят чаще, чем читают Достоевского и Толстого. Хотим мы или нет, но в них в том числе задается стандарт языка и культура речи».

Сергей Алтухов полагает, что «западные языки должны перестать восприниматься как алфавиты социального превосходства, что идет с советских времен и фактически сейчас остается». «Некоторые девелоперы все свои жилые комплексы называют только на английском, потому что так лучше продается: где level, там и high level»,— считает депутат.

Авторы законопроекта настаивают на обязательном использовании русского языка в «коммерческом обозначении» и на ограничении использования иностранных слов в «информации для публичного ознакомления потребителей», если речь не идет о товарных знаках. Авторы документа считают, что с его принятием витрины и вывески избавятся «от таких надписей, как coffee, fresh, sale, shop, open», их заменят русскоязычные аналоги. Напомним, действующее законодательство позволяет использовать иностранные слова, если они снабжены сносками на русском языке того же размера, и поправки этого порядка не меняют.

Подробнее — в материале «Ъ» «Русский язык вновь поддержали словом».