Горнолыжный сезон на Урале начнется 4 ноября

Техническое открытие горнолыжного склона «Учебный» в Екатеринбурге на Уктусе назначено на 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе спортивного комплекса «Уктус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Кататься на лыжах в понедельник свердловчане смогут с 15:00. Как сказано в сообщении, официально склон откроется 4 ноября.

Напомним, горнолыжный сезон 2022-2023 завершился в марте. Поток посетителей менялся в каждом горнолыжном комплексе индивидуально. Среди наиболее популярных направлений отдыха участники рынка назвали катание на сноуборде и бублике. Стоимость услуг составила в среднем от 300 до 700 руб. в час.

Полина Хабарова

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