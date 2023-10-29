Горнолыжный сезон на Урале начнется 4 ноября
Техническое открытие горнолыжного склона «Учебный» в Екатеринбурге на Уктусе назначено на 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе спортивного комплекса «Уктус».
Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ
Кататься на лыжах в понедельник свердловчане смогут с 15:00. Как сказано в сообщении, официально склон откроется 4 ноября.
Напомним, горнолыжный сезон 2022-2023 завершился в марте. Поток посетителей менялся в каждом горнолыжном комплексе индивидуально. Среди наиболее популярных направлений отдыха участники рынка назвали катание на сноуборде и бублике. Стоимость услуг составила в среднем от 300 до 700 руб. в час.