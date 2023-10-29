Женщина обварилась кипятком при попытке спасти машину на Бассейной

В результате недавнего прорыва трубы с кипятком на Бассейной улице в Петербурге пострадала женщина. Она пыталась спасти свою припаркованную в зоне коммунальной аварии машину и получила ожоги. Об этом со ссылкой на представителя компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщает «Фонтанка».

Как отметили в теплогенерирующей компании, пострадавшей была оперативно оказана помощь. От госпитализации она отказалась и отправилась домой. «Компания готова оказать всю необходимую помощь в лечении и реабилитации»,— пообещали в «Теплосети СПб».

«Ъ-СПб» писал, что прорыв трубы с горячей водой произошел на Бассейной улице в Московском районе Петербурге 25 октября. Дорогу на участке Бассейной между Варшавской улицей и Новоизмайловским проспектом залило кипятком. В зоне прорыва оказалось несколько припаркованных машин.

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