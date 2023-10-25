«Теплосеть» восстановила теплоснабжение зданий на Бассейной улице

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили процесс откачки горячей воды с проезжей части и очистку прилегающей территории после технологического нарушения на участке теплопровода по адресу: Бассейная, дом 25. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в компании вечером 25 октября.

В настоящий момент отопление и подача горячего водоснабжения близлежащих зданий осуществляется в штатном режиме, отметили в «Теплосети».

Ранее введенное ограничение движения транспортных средств по Бассейной улице от Новоизмайловского проспекта до Варшавской улицы снято, проезд осуществляется в штатном режиме, также уточнили в компании.

«Ъ-СПб» писал, что прорыв трубы с горячей водой произошел на Бассейной улице в Московском районе Петербурге во второй половине дня 25 октября. Дорогу на участке Бассейной между Варшавской улицей и Новоизмайловским проспектом залило кипятком. На месте прорыва был виден столб дыма.

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