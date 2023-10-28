За 27 октября ВСУ атаковали Белгородскую область 19 единицами боеприпасов
Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информация об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины за 27 октября. За минувшие сутки ВСУ использовали не менее 19 единиц различных боеприпасов, в том числе несколько беспилотников. Никто из граждан не пострадал, повреждений инфраструктуры также нет.
Так, в Белгородском районе по селу Журавлевка со стороны Украины был выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Щетиновка с БПЛА сбросили два взрывных устройства.
В Грайворонском городском округе на окраине села Сподарюшино с беспилотников сбросили аж семь взрывных устройств. По окраине села Безымено выпустили два минометных снаряда, по окраинам сел Пороз и Дроновка – четыре и три минометных снаряда соответственно.
Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 15 снарядами. Пострадавших не было, разрушения тогда зафиксированы в одном населенном пункте.