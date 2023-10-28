«Зенит» обыграл «Ахмат» и сократил разрыв с «Краснодаром» в РПЛ
Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в очередном матче Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Петербурге и закончилась со счетом 2:1.
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Счет в матче открыл нападающий «Ахмата» Мохамед Конате на 24-ой минуте. От сине-бело-голубых голы закатили нападающие Иван Сергеев (32) и Маттео Кассьерра (37). Во втором тайме голов не было.
По результатам матча «Зенит» продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024. Петербуржцы набрали 26 очков за 13 матчей. Лидирует «Краснодар», набравший 28 очков за 12 встреч.