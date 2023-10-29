Случаи мошенничества с новыми банкнотами участились в Удмуртии

В Удмуртии участились случаи мошенничества с новыми банкнотами. Как сообщает пресс-служба Банка России, злоумышленники звонят от имени соцслужб или Центробанка с информацией о «срочном обмене» старых купюр на новые, иначе старые «сгорят».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Однако новые банкноты номиналом 5 тыс. руб. поступят в оборот не скоро, поскольку на адаптацию оборудования для приема и выдачи купюр необходимо время. По мере износа старых банкнот, замена на новые будет происходить постепенно естественным образом. Обязательного обмена нет и не будет, подчеркнули в Банке России.

«Для надежного определения подлинности банкнот необходимо проверять не менее трех защитных признаков. Их можно определить на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения. Подробнее ознакомиться с внешним видом и признаками подлинности банкноты можно на официальном сайте Банка России, отсканировав QR-код, который находится в нижней правой части лицевой стороны банкноты рядом с изображением Дома Севастьянова. Также можно воспользоваться мобильным приложением “Банкноты Банка России”, где подробно описаны все защитные признаки»,— рассказала управляющий Отделением-НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина.