Посол России в Норвегии: запрет на ввоз рыбы может увеличить экспорт в дружественные страны

Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили рассказал в интервью «РИА Новости», что запрет импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии поможет российским производителям занять освободившиеся торгово-производственные ниши на внутреннем рынке. По его словам, запрет на ввоз рыбной продукции также может увеличить экспорт рыбной продукции в дружественные страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теймураз Рамишвили

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Теймураз Рамишвили

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Теймураз Рамишвили отметил, что Россия и Норвегия продолжают работу в области рыболовства, несмотря на санкционное давление. По его словам, этому способствуют согласованные меры регулирования морских ресурсов в северо-восточной Атлантике со стороны прибрежных государств.

Однако он отметил, что с начала 2023 года объем двусторонней торговли снизился почти на 80% из-за сокращения поставок российской продукции в Норвегию. Основу российского экспорта в Норвегию по итогам первых шести месяцев составили рыба и морепродукты, растительные жиры и масла.

В конце июля 2023-го правительство ввело запрет на ввоз рыбной продукции из недружественных стран с 1 августа и до конца года. В число недружественных государств, согласно постановлению правительства, входит и Норвегия.

Подробнее об ограничениях — в публикации «Ъ» «На вино и рыбу ставят границы».