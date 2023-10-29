Путин поздравил Эрдогана со 100-летием Турецкой Республики

Президент Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой Республики. Текст поздравления опубликован пресс-службой Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«За прошедший век ваша страна преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях. Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене»,— говорится в сообщении Владимира Путина.

В поздравлении отмечается, что российско-турецкие отношения «развиваются в духе дружбы и добрососедства», что «в полной мере» подтвердилось встречей двух президентов в Сочи. Владимир Путин выразил надежду, что Турция и Россия будут «последовательно наращивать» двусторонние связи на благо двух «дружественных народов». По его словам, российско-турецкие отношения способствуют построению «более справедливого и демократического миропорядка».

29 октября 1923 года Мустафа Кемаль Ататюрк провозгласил Турцию республикой, после чего в честь этого события был учрежден национальный праздник День Республики. В этом году Турция отмечает 100 лет провозглашения Турецкой Республики.