В столкновении двух автомобилей в Туве погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате ДТП в Республике Тыва. Столкновение двух легковых автомобилей произошло вечером 28 октября на 902-м км трассы Р-257 Красноярск – Госграница на территории Улуг-Хемского района региона.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Республике Тыва, водитель Toyota Prius выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Приору». Скончались оба водителя и двое пассажиров, включая малолетнего ребенка. Кроме того, еще двое детей и трое взрослых госпитализированы.

По предварительным данным следствия, водитель Toyota Prius был пьян. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения).

Как писал «Ъ-Сибирь», 8 сентября 2023 года в том же Улуг-Хемском районе столкнулись автомобили ГАЗ и Honda. Тогда погибла семья из пяти человек.

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Валерий Лавский